Daily Mirror: Путин может "начать войну", чтобы объединить Россию против Запада

В одном из последних материалов британского издания Daily Mirror сообщается, что Путин "планирует начать войну", чтобы сохранить власть и объединить Россию". СМИ ссылаются на лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского, который обвиняет российского президента в отвлечении внимания общественности от внутренних проблем путём проведения "новой игры" — войны с Западом.

Также издание сообщает, что Явлинский, вероятно, будет претендовать на пост президента на предстоящих выборах 2018 года. В издании приводится цитата лидера "Яблока", в которой он призывает Москву выйти из конфликта в Сирии, заявив, что Россия попала в "болото бесконечной ближневосточной религиозной войны". Также сообщается, что Путин недооценил Трампа, считая его своим союзником, а атака США на авиабазу в Сирии положила конец игре "Трамп наш".