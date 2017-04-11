В США предлагают создать специальный "антироссийский фонд"

Сенатор Линдси Грэм предложил создать специальный "антироссийский фонд", который будет давать деньги на противодействие "подрывным мероприятиям российского правительства". Кроме того, в Палате представителей планируется дополнительно профинансировать программы USAID в Европе, направленные на противодействие "российскому влиянию".

О новых финансовых изысканиях представителя Сената от Южной Каролины Линдси Грэма рассказал его коллега — Крис Кунс в Институте Брукингса, где местные специалисты активно занимаются анализом взаимоотношений США и России. Предложение создать специальный фонд, цель которого — "борьба с российским правительством", поступило от сенатора-республиканца от Южной Каролины на недавнем заседании подкомитета Комитета США по ассигнованиям. В случае формирования отдельной законодательной инициативы вопросом выделения средств займётся непосредственно сам Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США.

В рамках доклада авторитетного вашингтонского исследовательского Института Брукингса было отмечено, что война между Москвой и Вашингтоном вполне реальна, а её небоевые компоненты уже вовсю тестируются на практике, включая гибридный конфликт на территории Украины, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Да и сами американцы не совсем понимают, что происходит между нашими странами, но поспешили назвать это конфликтом. Сенатор Кунс, в свою очередь, выступил с точкой зрения, что Владимир Путин "начал необъявленную войну" с международным порядком, и призвал выяснить, что именно это за война, которую ни с того ни с сего начал российский президент. Как бы то ни было, оружие этой необъявленной войны, по крайней мере со стороны США, уже применяется.

В первую очередь это, конечно же, санкции. Лайф ознакомился с уже разработанным двухпартийным законопроектом "О противодействии российским военным действиям", который предназначен для внедрения новых санкций против России. Предложили эту инициативу кандидат от демократов сенатор Бен Кардин и известный читателям своими антироссийскими изысканиями сенатор-республиканец Джон Маккейн. Новые меры предусматривают поддержку "гражданского общества, сторонников демократии и активистов по борьбе с коррупцией, которые проживают в России и вне её" — о каких конкретно активистах идёт речь, читатель может догадаться и сам.

В тексте законопроекта также предписывается создание ещё одного "Европейского и евразийского демократического и антикоррупционного фонда" с объёмом финансирования в 100 млн долл., который должен заниматься продвижением "прав и свобод", поддержкой программ по борьбе с "фейковыми новостями" и распространением информации "независимыми медиа" во всех регионах страны. К ключевым организациям, которые будут заниматься таким продвижением, относят и нежелательные в России НКО, такие как, например "Национальный фонд за демократию". Отдельно при Министерстве финансов США будет создано специальное агентство, которое будет отслеживать "незаконные" финансовые потоки из России, которые могут быть связаны с США. Каким образом американский Минфин собрался отслеживать российские деньги — не указано. Ещё одна законодательная инициатива обяжет Трампа согласовывать с Конгрессом США любое смягчение санкций в отношении России.

Создание оппозиции Владимиру Путину в России является ключевым предложением, прозвучавшим из уст сенатора. По его мнению, Конгресс США должен дать деньги на программы программы США "по созданию более стабильного и процветающего мира", которые будут направлены на Россию и её руководство. Все выдвинутые меры, которые уже разрабатываются или находятся в планах Палаты представителей США, направлены на "наказание российского руководства". Сам же факт существования конфликта между Россией и США уже принят за аксиому, а Россия называется "противником США".

В то же время не все согласны с позицией того, что Россия — враг Соединённых Штатов. Такую точку зрения не поддерживают около половины всех американцев. В этом контексте Сенату была вынесена рекомендация — убедить всю американскую общественность в том, что Россия действительно вмешивалась в выборы США. Сейчас американцы разделились на два лагеря, причём преимущественно по партийному признаку, что подрывает общую "легенду" и единение США против "российской угрозы". Чтобы избежать подобного распространения альтернативного мнения по поводу президентских выборов и легитимности избрания Дональда Трампа, "публично и в частном порядке" в головы несогласных американцев будет вменяться идея о вмешательстве России в американские выборы, что тем самым должно определить, на чьей они стороне. Чиновникам США "советуют" убеждать и европейцев в преданности Вашингтона Североатлантическому альянсу, что также означает увеличение американского военного контингента в Центральной и Восточной Европе.

Линия фронта, по мнению американской стороны, проходит в Европе, а именно — по территории стран, которым в этом году предстоят выборы. Низкий уровень экономического роста и массовые выступления мигрантов и беженцев создают условия для распространения "нестабильности и страха", чем и могут воспользоваться коварные агенты Кремля, распространяя национализм и популизм — примерно такова позиция сенатора по угрозе в Европе, от которой американский Сенат и должен защищать Европу. К последствиям "российского влияния" относят и распространение правых сил в Чехии, Эстонии и Украине. Сенату США предложено усилить влияние на столь "беззащитные страны" Восточной Европы, поддерживая реформаторов в "таких странах, как Украина".