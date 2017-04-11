EU Reporter: Российская дезинформация на этой неделе сфокусируется на Германии

Как сообщает издание EU Reporter со ссылкой на Целевую группу по стратегической коммуникации в Восточной Европе, Кремль сосредоточил свой "поток дезинформации" на Германии на этой неделе. Новостной портал обвиняет в распространении "фейковых новостей" российское посольство, а также независимые СМИ Европы, которые, по мнению издания, находятся под контролем Кремля.

Европейское издание также обвиняет Кремль во влиянии на чешские СМИ, которые сообщили, что Германия препятствовала вступлению Чехии в зону Евро. Кроме того, отмечалось, что Германия контролирует чешские вооружённые силы. Сообщается также, что "прокремлёвские СМИ" (но не говорится, какие именно) распространяли информацию о том, что теракт в Лондоне 22 марта был организован "брюссельской элитой", Ангелой Меркель и Западом, что также было интерпретировано как "информационный вброс" Кремля.