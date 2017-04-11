Ильф и Петров — о современной политике

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Ильф и Петров — о современной политике

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Коллаж: © L!FE Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS , Кадр фильма"12 стульев"/Кинопоиск

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Соединённых Штатов в Сирии, где Пентагон нанёс ракетный удар по аэродрому армии САР. Глава государства использовал для этого цитату из Ильфа и Петрова "Скучно, девочки". Лайф нашёл ещё несколько цитат из произведений "12 стульев" и "Золотой телёнок", которые подойдут к нынешним реалиям.

Интересный вы человек! Всё у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе

Не говоря уже о том, что воровать грешно — мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии

Есть ещё от жилетки рукава, круг от бублика и мёртвого осла уши

Заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается

Фото © РИА Новости

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