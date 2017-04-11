Ильф и Петров — о современной политике

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Соединённых Штатов в Сирии, где Пентагон нанёс ракетный удар по аэродрому армии САР. Глава государства использовал для этого цитату из Ильфа и Петрова "Скучно, девочки". Лайф нашёл ещё несколько цитат из произведений "12 стульев" и "Золотой телёнок", которые подойдут к нынешним реалиям.
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