Предвыборная борьба за лайки. "Голос Америки" активизирует работу в России

В преддверии президентских выборов в РФ правительство США профинансирует активизацию "Голоса Америки" в российских соцсетях и на ТВ. Ролики и стримы встанут на "службу" продвижения американской "свободы и демократии" в России.

Американское правительство приняло решение расширить вещание подконтрольного государственному пропагандистскому агентству BBG Голоса Америки на территории России. На портале тендеров и госзакупок США опубликовали новый контракт, цель которого — создать расширенную платформу для "Голос Америки", который будет направлена на российских граждан. Помимо создания отдельного телеканала, предполагается подготовка цифрового контента для распространения в Интернете. Подрядчик "Голоса Америки" будет собирать информацию у российских новостных служб и репортёров, которые работают непосредственно "на земле". Сам проект будет реализовываться на протяжении как минимум двух лет.

Основным инструментом донесения до россиян американского контента будут выступать новостные и тематические видеоролики. В контракте утверждается, что "создатель" нового канала должен обладать опытом иллюстрирования сюжетов с помощью видеоматериала на русском языке в сжатые сроки. В функционал исполнителя будет входить весь спектр "типичных СМИ": написание текстов, прямые эфиры, интервью с ньюсмейкерами, отдельно будут создаваться видеоролики "для рассылки", которые будут касаться российской проблематики.

Распространение видеоконтента репостами и лайками будет осуществляться в социальных сетях, чтобы охватить максимально широкую российскую аудиторию и преодолеть ограниченные рамки радиоэфира. Также предполагается инициирование обсуждения создаваемого "Голосом Америки" контента в соцсетях, направленное на вовлечение россиян в критические дискуссии о "российской действительности". Уже сейчас у "Голоса Америки" на платформе инстаграм-аккаунта радиостанции есть формат "видеоновостей за 60 секунд", который, вероятно, в будущем будет расширяться.

Ещё один "модный" формат — стримы, которые будут обеспечиваться для "Голоса Америки" с помощью LiveU и Streambox, что позволяет вести прямую трансляцию как в Youtube, так и в классическом эфирном формате, причём задействуя журналистов-фрилансеров или обычных граждан, вовлечённых в проект в качестве гражданских репортёров. Таким образом, любой желающий "гражданский журналист" без всяких лицензий от соответствующих госорганов — прежде всего Роскомнадзора — может "стримить" в Сеть без ограничений, и, в принципе, вне правовых рамок российского законодательства в сфере регулирования СМИ.

Важно учитывать, что сама штаб-квартира "Голоса Америки" находится в Вашингтоне, что позволяет радиостанции, вещающей в России, не попадать под российское законодательство. Та же ситуация обстоит и с создаваемым телеканалом, который будет вещать из США на Россию. "Голосу Америки", как уже отмечалось выше, не потребуется разрешение Роскомнадзора для распространения информации на русскоязычную аудиторию исключительно через Сеть и соответствующие инструменты SMM-продвижения, хотя прямыми потребителями "американского информационного продукта" будут именно российские граждане.

С исполнителем нового проекта будет работать непосредственно правительственное агентство США — Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), который занимается продвижением "свободы и демократии" в стратегически значимых аудиториях зарубежных стран. В контракте указывается, что исполнитель должен придерживаться "Журналистского кодекса "Голоса Америки", в котором говорится об объективности и непредвзятости распространяемой информации, но также прописывается оговорка — допускается "при предварительном одобрении" нарушать тот самый "кодекс объективности".

Подозрения в предвзятости и вмешательстве иностранных радиовещателей возникли и у российских законодателей. Несколько дней назад Комитет Госдумы по информатике, информационным технологиям и связи заявил, что начнёт проверку российских служб американских "Радио свободы", "Голоса Америки" и CNN на предмет влияния на выборы в России. Лайф решил сам убедиться в "факторе влияния" "Голоса Америки", проведя анализ платформ и контента, который сейчас содержится на интернет-площадках американского ресурса. Последней по времени запущенной платформой российской службы "Голоса Америки" был Instagram — в мае прошлого года.

О довольно чёткой идеологической направленности создаваемого контента говорит, в частности, инстаграм-канал "голоса Америки".

#ЦитатаДня Командующий Объединенным ВС США в Европе Кертис Скапаротти выступил на слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил Публикация от Голос Америки (@golos_ameriki) Мар 23 2017 в 12:44 PDT

"Голос Америки" обладает в целом довольно широким спектром платформ в наиболее популярных среди россиян социальных сетях. Наибольшее представительство "Голос Америки" получил, как ни странно, в Facebook и Twitter, которые не попадают под контроль российских властей. Там и подписчиков больше в семь раз, и активность самой платформы практически в два раза больше, чем в российском "ВКонтакте".

Нельзя сказать, что в настоящий момент особой популярностью пользуется контент "Голоса Америки" в "Фейсбуке" — в среднем под той или иной новостью в соцсети количество лайков колеблется в диапазоне 80–100 штук. Тем не менее очевиден прогресс в "накачке" аудитории, среднее количество постов, а также их продвижение (через механизм таргетированной рекламы) постепенно нарастает. Вот, к примеру, довольно примечательный пост, в котором утверждается, что якобы Россия заранее знала о "химической атаке" в Идлибе — при этом сам факт атаки так никем из авторитетных международных экспертов не подтверждён. Но эффект достигнут — почти 550 репостов, порядка 80 комментариев и 252 репоста.

В "Твиттере" дело обстоит аналогично — у той же самой новости про химатаки всего 30 ретвитов, 7 лайков и 28 комментариев — что, впрочем, немало для стандартной новости с ленты информагентств, написанной, к тому же, по материалам других СМИ.

https://twitter.com/GolosAmeriki/status/851655569488322561

СМИ: Россия заранее знала о предстоящей химической атаке в Сирии https://t.co/r5YVGZWgCv pic.twitter.com/apaZgeXB4N — Голос Америки (@GolosAmeriki) 11 апреля 2017 г.

Такие же показатели демонстрирует "Голос Америки" и в соцсети "ВКонтакте" — 29 комментариев, 15 лайков и 5 репостов — при этом важность "ВКонтакте" для внутрироссийской аудитории сложно переоценить, что особенно наглядно показали недавние протесты 26 марта, и на этом направлении можно ожидать активизации пропагандистских усилий нового проекта "Голоса Америки".

Проанализировав активность американской правительственной радиостанции в соцсетях за последний месяц, выяснилось, что на группу "Голоса" во "ВКонтакте" приходится 20 постов в день, а на Facebook — 45. В Youtube "Голос Америки" набрал 25 тыс. подписчиков, выкладывая по 15 видео в день. Очевидно, что в рамках перезапуска всей интернет-экосистемы "Голоса Америки" в российских сегментах соцсетей активность существенно повысится, также как охват.

Отдельного внимания заслуживает продуцируемый радиостанцией контент. У него есть одна особенность, которая создаёт общий фон новостной повестки "Голоса Америки" — использование зарубежных или оппозиционных экспертов для комментариев повестки. Так, к примеру, освещая политическую ситуацию на Балканах, "Голос Америки" через экспертов сообщил, что Россия стремится дестабилизировать регион — что, по мнению тех же выбранных интернет-ресурсом экспертов, определяет необходимость вмешательства США в политику балканских стран. Схожая ситуация наблюдается и в освещении прошедшей 26 марта несанкционированной акции на Манежной площади, повествуя о которой "Голос Америки" приводил цитаты только представителей российской оппозиции — Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального, и Дмитрия Гудкова — экс-депутата Госдумы, не приводя ни одного комментария хотя бы одного представителя из оппозиции системной или государственных чиновников.

Необходимо отметить, что активизация американского пропагандистского вещания совпадает с началом активного политического сезона в стране и фактическим скорым стартом президентской избирательной кампании. Визит американского госсекретаря в Россию, идущий на фоне ультиматумов российскому политическому руководству, также весьма показателен — очевидно, что никакой новой перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона не будет, а маховик новой холодной войны, раскручиваемой Западом, будет запущен с новой силой. В этой связи новые проекты американских правительственных медиа на фоне роста популярности площадок соцсетей будут только нарастать, стремясь прочно закрепить за собой молодёжный сегмент русскоязычной аудитории, что сулит в будущем прямые политические выгоды в виде растущей поддержки лидеров несистемной оппозиции и возможностей по манипуляции большими массами населения России в рамках парадигмы продвижения "свободы и прав человека".