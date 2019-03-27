Давным-давно в далёком Белгороде мэр присягнул под марш из "Звёздных войн"

Вступление в должность — момент величественный и серьёзный. Особенно если подобрать правильный саундтрек.

На выборах мэра в Белгороде победителем стал Юрий Галдун. За него отдали голоса тридцать депутатов горсовета. При этом результат оказался вполне предсказуемым, пишет КП.

И это могла быть вполне рядовая церемония принятия присяги, на которую никто бы не обратил внимания, если бы не одно но. Политик прошествовал на сцену под вступительную мелодию из культовой саги "Звёздные войны". Момент получился воистину эпичным.

Ранее новоиспечённый мэр Белгорода Галдун уже попадал в сводки новостей — когда резко ответил на просьбу пенсионера говорить погромче. После чего градоначальник извинился, заявив, что допустил "непростительную" ошибку.