Давным-давно в далёком Белгороде мэр присягнул под марш из "Звёздных войн"

Читайте также

Давным-давно в далёком Белгороде мэр присягнул под марш из "Звёздных войн"

153

Видео: telegram/Белгород №1

Вступление в должность — момент величественный и серьёзный. Особенно если подобрать правильный саундтрек.

На выборах мэра в Белгороде победителем стал Юрий Галдун. За него отдали голоса тридцать депутатов горсовета. При этом результат оказался вполне предсказуемым, пишет КП.

И это могла быть вполне рядовая церемония принятия присяги, на которую никто бы не обратил внимания, если бы не одно но. Политик прошествовал на сцену под вступительную мелодию из культовой саги "Звёздные войны". Момент получился воистину эпичным.

<p>Фото: vk/Юрий Галдун</p>

Ранее новоиспечённый мэр Белгорода Галдун уже попадал в сводки новостей — когда резко ответил на просьбу пенсионера говорить погромче. После чего градоначальник извинился, заявив, что допустил "непростительную" ошибку.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×