Политик расплакался, получив 5 голосов на выборах, хотя в его семье 9 человек

Независимый кандидат в парламент индийского штата Пенджаб Ниту Шуттеран Вала не смог сдержать эмоций, когда давал интервью местному репортёру. Ролики с плачущим мужчиной быстро стали вирусными.

35-летний Ниту рассказал, что в его семье девять человек, которые могут участвовать в выборах. Однако индийцу сообщили, что он получил всего пять голосов. Мужчина надеялся на помощь родственников, и известие о "предательстве" так его расстроило, что он расплакался прямо перед камерами. Также в разговоре политик отметил, что результаты были сфальсифицированы, пишет indiatoday.

У меня в семье девять человек, а голосов всего пять. Люди клялись, что голосовали за меня. Думаю, в процессе подсчёта что-то пошло не так Пенджаб Ниту Шуттеран

Также индиец отметил, что больше не будет участвовать в выборах, потому что не видит в этом смысла. Однако у этой истории не такой грустный конец. Чуть позже стали известны итоговые результаты голосования, и они на самом деле оказались не такими плачевными. Ниту Шуттеран набрал 856 голосов. Конечно, для победы этого не хватило, но зато политик стал звездой в Сети. А его семья посчитала нужным выпустить заявление, где утверждала, что все родственники поставили галочку напротив его фамилии.