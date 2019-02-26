"Чиновничий обскур". Топ-5 высказываний чиновников за полгода

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников 26 февраля сказал, что "педофилы — не маньяки". И все преступления такого характера совершаются из-за проблем с алкоголем.
Что ещё "несут" чиновники в массы?
"Государство не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких.
Директор Департамента молодёжной политики Свердловской области сказала, что молодёжи государство ничего не должно. Должны родители
Фото: © instagram@olgaglatskikh
Последствия: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести проверку в Департаменте молодёжной политики, который возглавляла Ольга Глацких. По завершению проверки чиновница получила выговор. А спустя две недели написала заявление на увольнение "по собственному желанию".
"После 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш".
Так высказалась глава парламента Новгородской области Елена Писарева о пособии за рождение первого ребёнка для женщин 24–29 лет
Фото: © vnnews.ru
Последствия: на сегодняшний день Елена Писарева возглавляет Новгородскую думу. Но в ближайшее время может оставить пост и стать уполномоченным по правам человека Новгородской области. Санкций за высказывание чиновнице предъявлено не было, кроме хайпа в соцсетях.
"Макарошки всегда стоят одинаково!" — заявила министр труда Саратовской области.
Наталья Соколова сказала, что можно прожить месяц на 3,5 тысячи рублей и удовлетворить "минимальные физиологические потребности"
Последствия: после своего высказывания о том, что в месяц можно прожить на 3,5 тысячи рублей и стать "моложе, красивее и стройнее", министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена с должности. Губернатор региона назвал её отношение к жизненно важным для людей темам пренебрежительным и отстранил от обязанностей.
"Я сейчас тебя в рыло хлопну. Поняла?" — кричал Сергей Цуканов.
Руководитель ЖКХ посёлка Суземки Брянской области оскорбил местную жительницу, когда она возмущалась из-за неубранного снега
Фото: © Кадр из видео YouTube/Брянские Новости
Последствия: Сергею Цуканову пришлось извиниться перед женщиной. Глава районной администрации сказал, что чиновник может лишиться должности, но только после того, как глава выйдет с больничного. Снег на тротуаре был убран в течение получаса после публикации видео с кричащим Цукановым и новости об оскорблённой женщине.
Штрафовать за "грязные носочки" в плацкарте
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил штрафовать пассажиров РЖД за несоблюдение гигиены и грязные носки
Фото: © "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Последствия: спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать на сайте ГД раздел с "экстравагантно-популистскими" инициативами депутатов. Там будут публиковаться заявления, которые позорят Думу и весь депутатский корпус.
- Популярные
- По времени