"Чиновничий обскур". Топ-5 высказываний чиновников за полгода

Лайф открывает новую рубрику "Чиновничий обскур" с самыми провальными цитатами представителей власти. Лайф будет отслеживать, станет ли очередная "коронная фраза" новым витком в карьере политика. Подводим итоги дня — сегодня отличился депутат из городской думы Екатеринбурга Александр Колесников. Кто "отличился" за последнее время?

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников 26 февраля сказал, что "педофилы — не маньяки". И все преступления такого характера совершаются из-за проблем с алкоголем.

Что ещё "несут" чиновники в массы?

"Государство не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких. Директор Департамента молодёжной политики Свердловской области сказала, что молодёжи государство ничего не должно. Должны родители Фото: © instagram@olgaglatskikh

Последствия: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести проверку в Департаменте молодёжной политики, который возглавляла Ольга Глацких. По завершению проверки чиновница получила выговор. А спустя две недели написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

"После 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш". Так высказалась глава парламента Новгородской области Елена Писарева о пособии за рождение первого ребёнка для женщин 24–29 лет Фото: © vnnews.ru

Последствия: на сегодняшний день Елена Писарева возглавляет Новгородскую думу. Но в ближайшее время может оставить пост и стать уполномоченным по правам человека Новгородской области. Санкций за высказывание чиновнице предъявлено не было, кроме хайпа в соцсетях.

"Макарошки всегда стоят одинаково!" — заявила министр труда Саратовской области. Наталья Соколова сказала, что можно прожить месяц на 3,5 тысячи рублей и удовлетворить "минимальные физиологические потребности" Фото: © Facebook-аккаунт Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области

Последствия: после своего высказывания о том, что в месяц можно прожить на 3,5 тысячи рублей и стать "моложе, красивее и стройнее", министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена с должности. Губернатор региона назвал её отношение к жизненно важным для людей темам пренебрежительным и отстранил от обязанностей.

"Я сейчас тебя в рыло хлопну. Поняла?" — кричал Сергей Цуканов. Руководитель ЖКХ посёлка Суземки Брянской области оскорбил местную жительницу, когда она возмущалась из-за неубранного снега Фото: © Кадр из видео YouTube/Брянские Новости

Последствия: Сергею Цуканову пришлось извиниться перед женщиной. Глава районной администрации сказал, что чиновник может лишиться должности, но только после того, как глава выйдет с больничного. Снег на тротуаре был убран в течение получаса после публикации видео с кричащим Цукановым и новости об оскорблённой женщине.

Штрафовать за "грязные носочки" в плацкарте Депутат Госдумы Александр Васильев предложил штрафовать пассажиров РЖД за несоблюдение гигиены и грязные носки Фото: © "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Последствия: спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать на сайте ГД раздел с "экстравагантно-популистскими" инициативами депутатов. Там будут публиковаться заявления, которые позорят Думу и весь депутатский корпус.