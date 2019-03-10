"Чиновничий обскур". Хит скандальных речей за неделю

На этой неделе сразу у трёх представителей власти разного уровня случилось весеннее обострение. Встречайте цитаты про скотобазу, пенсионеров-тунеядцев и алкашей и родительскую ответственность за школьную еду.

"Алкаши и тунеядцы получают пенсии по 8 тысяч рублей", — сказал Гасан Набиев. По поводу соцдоплат к пенсиям депутат облдумы Волгограда заявил: "Малоимущий сам себя создал. Мог бы стать нормальным человеком". Фото © youtube/высота 102

Последствия: Политик принёс извинения за свои слова, признал их некорректными, но добавил, что якобы считает несправедливой ситуацию, когда люди, которые долгое время трудились, получают примерно столько же, сколь те, кто мало работал.

"Контингент из хрущёвок засрёт это всё за пару лет", — сказал Станислав Жарков. Сотрудник дочерней компании "Роскосмоса" "Агат" в комментариях в соцсетях назвал жителей хрущёвок "скотобазой". Фото: © Facebook / Станислав Жарков

Станислав Жарков вступил в спор в соцсетях по поводу реновации жилья. "Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?" — ответил Жарков одному из комментаторов.

Последствия: Станислав Жарков извинился за свои слова. Комиссия по этике "Роскосмоса" порекомендовала уволить сотрудника ФГУП "Агат" за заявление, не соответствующее высоким требованиям, которые предъявляются к сотрудникам ракетно-космической отрасли. Жарков был уволен в тот же день.

"Обеспечить питание школьников — вопрос родителей", — заявила Ольга Беляева. Чиновница из Владимира сказала , что за завтраки в школах должны отвечать родители, а не образовательное учреждение. Фото © youtube/Томикс ТВ

Последствия: В Сети люди возмутились словами директора департамента образования Администрации Владимирской области Ольги Беляевой. "У неё совсем нет совести!" — написали россияне в соцсетях.

В Министерстве просвещения РФ и в Совете Федерации прокомментировали слова Беляевой, подчеркнув, что в организации питания родители не должны принимать участие. Чиновница объяснила свои слова оговоркой. "Не очень корректно были выдернуты из общего разговора фразы, поэтому получилось так, что будто бы я не знаю, кто организует питание", — добавила Беляева.