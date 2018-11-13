Танцы со звёздами. Полицейские из Якутии сняли клип, которого от них не ждали

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Танцы со звёздами. Полицейские из Якутии сняли клип, которого от них не ждали

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Видео: twitter/mvd_official

Ролик появился в официальном "твиттере" МВД России. Полицейские из Амгинского района Якутии таким образом пригласили всех желающих посетить конкурс "Звёздные танцы", в котором они принимали участие.

Полицейские сняли клип, где показали несколько танцевальных движений. После размещения в "твиттере" МВД 12 ноября ролик набрал уже 19 тыс. просмотров.

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mvd_official

Шоу-концерт, который прошёл 10 ноября, был посвящён Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Полицейские показали, что они умеют не только охранять закон, но и зажигательно танцевать, пишет sakhamedia.info. Среди танцевальных номеров — танго, вальс, кантри и даже "болливудские" танцы. Также на мероприятии выбрали "самого нежного сотрудника полиции", которым стал лейтенант Ильяс Заровняев.

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