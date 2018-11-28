Начальник полиции запретил подчинённым спасать утопающего, и они просто смотрели

Инспектор объяснил, что у офицеров не было необходимой подготовки, чтобы справиться с подводным течением реки.

Начальник полиции приказал своим подчинённым не спасать утопающего, и стражи правопорядка просто смотрели, как мужчина медленно умирает. Инспектор Гэри Кросс признался, что действительно дал такое распоряжение, когда они прибыли на место происшествия. В итоге Джон Бирн утонул вместе со своим фургоном в реке Темзе, Англия, сообщает The Sun.

В день трагедии 39-летний Джон, у которого остался маленький ребёнок, поставил две доски над узким устьем реки и собрался таким образом переправить свою машину. Мужчина делал так уже не в первый раз, однако что-то пошло не так: фургон упал в воду и его унесло течением.

Первое, о чём нам сообщили, так это то, что его фургон упал в Темзу. Мы использовали все возможные ресурсы, чтобы узнать полную картину происходящего. Обратились за помощью к вертолётной службе Инспектор Гэри Кросс

Помощник Гэри, Даррен Стюарт, предоставил суду выдержки из телефонных разговоров между полицией и жителем, который сообщил о происшествии.

В 20:22 он сообщил, что ветровое стекло полностью ушло под воду. Затем он сказал: "Больше не вижу мужчину, слышны крики. Машина дрейфует по реке, человек просто кричит" Помощник Даррен Стюарт

Спасательные катера и пожарные службы спешили на место происшествия, однако времени уже не оставалось. И в этот момент Гэри отдал приказ своим подчинённым не заходить в воду. Следствие продолжается.