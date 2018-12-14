Полицейские купили вору ботинки, которые он хотел украсть, услышав его историю

Парень попался на воровстве в магазине Walmart в Канзасе, США. Но прибывшие на место полицейские вместо того, чтобы наказать несовершеннолетнего парнишку согласно закону, поступили совсем наоборот, пишет Daily Mail.

Добрую историю с благодарностью своим сотрудниками написал на странице полицейского участка в "Фейсбуке" шериф Джон Моррис. Он рассказал, что двое его коллег, Брэйден Саффилд и Шэнан Снепп, недавно отправились на вызов в супермаркет, когда поступило сообщение о краже.

Воришкой оказался несовершеннолетний парень, который жил в интернате. И когда полицейские услышали историю подростка, они очень впечатлились. Парень рассказал, что он хотел устроиться на работу и для этого нужна была обувь. Служители закона не только не стали его задерживать, но ещё и купили ботинки, которые тот пытался украсть.

Полицейские сказали на прощание несколько тёплых слов о том, чтобы ему удалось получить работу, закончить школу и держаться подальше от неприятностей. К тому моменту, когда за подростком приехал сотрудник приюта, парень настолько растрогался, что на глазах у него выступили слезы.

Шериф написал, что и сам чуть не расплакался, узнав о доброте коллег. Он сказал, что гордится своими сотрудниками. И его в этом поддержали пользователи в комментариях, которые благодарили полицейских за доброту и сострадание.