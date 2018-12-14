Полицейские купили вору ботинки, которые он хотел украсть, услышав его историю

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Полицейские купили вору ботинки, которые он хотел украсть, услышав его историю

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Фото: facebook/Roeland Park Police Department

Парень попался на воровстве в магазине Walmart в Канзасе, США. Но прибывшие на место полицейские вместо того, чтобы наказать несовершеннолетнего парнишку согласно закону, поступили совсем наоборот, пишет Daily Mail.

Добрую историю с благодарностью своим сотрудниками написал на странице полицейского участка в "Фейсбуке" шериф Джон Моррис. Он рассказал, что двое его коллег, Брэйден Саффилд и Шэнан Снепп, недавно отправились на вызов в супермаркет, когда поступило сообщение о краже.

Воришкой оказался несовершеннолетний парень, который жил в интернате. И когда полицейские услышали историю подростка, они очень впечатлились. Парень рассказал, что он хотел устроиться на работу и для этого нужна была обувь. Служители закона не только не стали его задерживать, но ещё и купили ботинки, которые тот пытался украсть.

<p>Брэйден Саффилд и Шэнан Снепп (справа). Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/RoelandParkPolice/?__tn__=kC-R&eid=ARAViGWjLjU1yRJQx0tsqaKz2BLXvmcgXgBnUu4I3D6mwVQGeSJt5TFppUYdVFvO_1DISMYbEvaGwOS_&hc_ref=ARRT5IEfguL1p6CeDvBEemyuGAWjaPTKPRG8Or6G8Ltfqmrr2MdsRRjqPkJ4rqNPQKE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBRiysJlwn_ctvqc5C5Zbdr51GyJVnUvAAaIApMXQTFc5Tv2O-bOBGc3zvwK8lWX7rs2WIEAl6H6Xa0PDnnx3WiBjnAw5rLAnOhYg5PJ57FOkaWa6mJqREMOQJUs6xM6EFi5E4XJEIqcCOjWGCVnZJCOxPjknSyrLfB9YNL2Gsc7j_VB9zqcyOVtdK_1JMZ_MbHoW7szOT_obx3mjNcdTxrfB4OdFelgmnAe2375EWmi3r5v4szfB9lZDtZ-x57quPTMZnovRf8pDxXyW02afKyUDJLRWtXPC2iZv18QncoqJr21MnTZ8vSVRC5GeKRkk60zzm8FtPP9O3a15Kk3I9De5x_" target="_blank"><strong>Roeland Park Police Department</strong></a></p>

Полицейские сказали на прощание несколько тёплых слов о том, чтобы ему удалось получить работу, закончить школу и держаться подальше от неприятностей. К тому моменту, когда за подростком приехал сотрудник приюта, парень настолько растрогался, что на глазах у него выступили слезы.

Шериф написал, что и сам чуть не расплакался, узнав о доброте коллег. Он сказал, что гордится своими сотрудниками. И его в этом поддержали пользователи в комментариях, которые благодарили полицейских за доброту и сострадание.

Я горжусь тем, что эти двое мои коллеги

Джон Моррис, шериф

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