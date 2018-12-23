Полицейские прибыли на сообщение о трупе в пакете, как вдруг он зашевелился

Мужчина лежал в пакете на строительной площадке, когда его нашёл местный житель с собакой.

Житель Бразилии был шокирован, когда во время прогулки собака привела его к человеческому телу. Долгое время пёс что-то вынюхивал, как вдруг вытащил чью-то ногу из огромного пластикового пакета. Поскольку незнакомец не подавал каких-либо признаков жизни, мужчина тут же сообщил в полицию о страшной находке, сообщает LadBible.

Кажется, местный житель был настолько напуган, что смог увидеть расчленённые части тела. О чём он и рассказал полиции. Когда же стражи правопорядка приехали на "место преступления", то действительно увидели бледное тело и стали ждать судебных следователей. В этот момент "труп" начал шевелиться, и люди в страхе попятились.

Когда мы прибыли на место преступления, то осмотрели на расстоянии пакет и пришли к выводу, что внутри действительно лежит труп. Чтобы не уничтожить улики, мы не стали его трогать. Но, когда он вдруг начал шевелиться, мы были просто в ужасе! Капрал Серхио Пассос

Оказалось, что в пакете лежал полуобнажённый мужчина, от которого разило алкоголем буквально за километр. Медленно, но верно он выбрался наружу и ответил на несколько вопросов полицейских.

Он рассказал, что перебрал на одной из вечеринок, поэтому, когда он нашёл пластиковый пакет в уединённом месте, то решил завернуться в него, чтобы не замерзнуть, и уснул, Капрал Серхио Пассос

Когда же офицеры предложили довезти его до дома, то мужчина отказался и попытался снова лечь спать. Однако в этот раз его остановили и доставили до его кровати.