В Мытищах у женщины, справляющей нужду на улице, выпало удостоверение МВД

Автор ролика сидел в своём автомобиле и заметил кого-то, кто справлял нужду прямо возле подъезда.

В Сети появилось видео, на котором женщина справляет нужду во дворе жилого дома в Мытищах, как вдруг её ловят с поличным. Мужчина, поймавший незнакомку, подходит к ней с камерой со словами "Барышня, вы там не примёрзли?", после чего она в страхе убегает и забывает важную "улику". Оператор находит в снегу полицейское удостоверение, которое якобы принадлежит майору полиции.

Многие пользователи Сети засомневались в достоверности видео. По их мнению, девушка на видео явно выглядит моложе, чем на фото в удостоверении, и, по всей видимости, это заказуха.

Ага, вот так она села поссать и положила рядом с собой на землю удостоверение и ручку, с которой фейкомёты поленились даже магазинный штрих-код оторвать. Да и овца-актриса выглядит явно моложе, чем женщина на фото. Снимали это просто моральные уроды Мик Мауссманн