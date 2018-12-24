Помощник шерифа убил жену, дочь, внучку и покончил с собой на глазах у коллег

58-летний заместитель шерифа округа Хиллсборо (Флорида) Терри Строун работал в полиции с 1991 года. Пару лет назад он вышел в отставку, но потом снова вернулся на неполный рабочий день, чему, по словам коллег, был очень рад. Ничто не предвещало беды.

Коллеги-полицейские рассказали, что они не замечали в поведении Строуна ничего странного, пишет people.com. Однако в роковое утро мужчина взял в руки служебное оружие и лишил жизни самых дорогих людей.

Первыми жертвами стали его 54-летняя жена Тереза Строун и шестилетняя внучка Лондин, которых он застрелил дома. Затем мужчина отправился к дочке Кортни и тоже спустил курок. Все трое скончались на месте. После чудовищного преступления Строун связался с коллегами по радиосвязи и рассказал о том, что совершил.

Также он заявил, что собирается покончить с собой возле местной школы. Коллеги пытались его отговорить, но ничего не вышло. Когда трое полицейских приехали к учебному заведению, мужчина привёл свой план в исполнение и лишил себя жизни у коллег на глазах.

Шериф Чaд Xpoниcтep рассказал, что в своём последнем послании по радиосвязи Строун говорил о материальных и эмоциональных проблемах и благодарил их за помощь.

Он сказал, что потерял всё. <...> А потом — что очень ценит нашу помощь, но должен уйти, чтобы быть со своей семьёй Чaд Xpoниcтep, шериф

Это уже второй случай, когда заместитель шерифа округа Хиллсборо совершает убийство и самоубийство. В сентябре полицейский Kиpк Keйтли убил жену, а затем себя, в это время дома также находились их четверо детей.