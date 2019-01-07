Всем стоять! Девушку-офицера вернули на службу, несмотря на слишком горячие фото

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Всем стоять! Девушку-офицера вернули на службу, несмотря на слишком горячие фото

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Летом блогершу поставили перед выбором — либо социальные сети, либо служба в полиции.

На Адриенн Колесзар подписано около 700 тыс. пользователей "Инстаграма", которые прозвали её самой сексуальной девушкой-полицейским в Германии. Однако это не понравилось начальству красавицы, и в итоге ей пришлось выбирать — служба или популярность в социальных сетях. Адриенн выбрала последнее, однако в Новый год произошло чудо, сообщает Daily Star.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank">adrienne_koleszar</a></p>

Девушка выложила фото в полицейской форме, под которым написала, что руководство пошло ей навстречу и теперь она снова в строю.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank">adrienne_koleszar</a></p>

Время, проведённое вне работы, Адриенн не стала тратить понапрасну и посетила такие города, как Майами, Нью-Йорк, Кейптаун и Амстердам.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank">adrienne_koleszar</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank">adrienne_koleszar</a></p>

Блондинка также рассказала, что начальник попросил её ограничить количество откровенных фотографий и видео, которые она выкладывает в "Инстаграм", и она согласилась. Тем не менее Адриенн считает, что одно другому не мешает.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank">adrienne_koleszar</a></p>

На работе ко мне никогда не относились без уважения только потому, что я та Адриенн, которую меня привыкли видеть в социальных сетях. Я не боюсь возвращаться на службу, патрулировать и работать по сменам

Адриенн Колесзар

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