Хедшот. Полицейский выстрелил в голову чихуа-хуа весом 4 кг, испугавшись его лая

После жестокого инцидента, который попал на видео, помощника шерифа Кинана Уоллеса из Арканзаса, США, уволили, пишет Mirror.

Мужчина приехал к хозяину животного Дугу Кэнеди после звонка об агрессивной собаке. На кадрах ролика можно видеть, как вокруг беседующих мужчин бегают два пса. А когда маленький чихуа-хуа Риз, который весит всего четыре килограмма, начинает лаять на помощника шерифа, тот стреляет в голову в упор. Коллега Уоллеса позже заявил, что полицейский применил оружие в целях самообороны. Пёс рычал и якобы бросился к нему, пытаясь укусить за ногу.

По словам хозяина, он не понимает, почему помощник шерифа открыл огонь. Его собака никогда ни на кого не нападала и не была агрессивной. И в момент инцидента ему стало страшно не только за жизнь питомца, но ещё и за свою.

К нам приходят почтальоны, работники коммунальных служб, все эти люди имеют дело с собаками каждый день, однако не стреляют в них Дуг Кэнеди

Ролик попал в Сеть и стал вирусным. Поступок полицейского вызвал бурю негодования у пользователей. Позже шериф Тим Райалс принёс свои извинения хозяину чихуа-хуа и Уоллеса уволили. Что касается пса — он, к счастью, выжил. Кэнеди поделился роликами с идущим на поправку питомцем.