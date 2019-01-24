Цвет настроения синий! Полицейские ищут волонтёров, которые напьются вместо них

На странице полицейского департамента Пенсильвании, США, в "Фейсбуке" появилось необычное объявление, которое вызвало сильное оживление у пользователей Сети.

Правоохранители написали, что разыскивают трёх добровольцев, которые должны будут пить крепкий алкоголь до состояния сильного опьянения вместо них. Но это не просто так, конечно, а в рамках обучения. Полицейские будут практиковаться проводить тесты на трезвость. Но запись всё равно вызвала большой ажиотаж.

Однако к волонтёрам предъявили несколько требований. Так, они должны были быть в возрасте от 25 до 40 лет и иметь хорошее здоровье. Несмотря на предложение употреблять алкоголь, проблемы с ним не приветствовались. Как, впрочем, и с наркотиками. Кроме того, рассматривались претенденты только с чистой криминальной историей.

На само учение, которое пройдёт 19 апреля, подопытным счастливчикам нужно привести трезвого человека, чтобы тот позаботился о них после возлияний и доставил домой в безопасности. Также им предложат подписать договор, освобождающий полицейский департамент от ответственности. При этом алкоголь правоохранители обязуются предоставить сами, а вот компенсировать потраченное время и выдавать награждения не собираются. Желающих оказалось более чем достаточно, о чём они и сообщили в почти тысяче комментариев под постом.

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