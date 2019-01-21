2-летняя девочка сдалась полиции при аресте семьи, и это видео разрывает душу

Полицейские города Таллахасси, США, арестовали подозреваемых в магазинной краже на оживлённой парковке возле универмага.

Правоохранители приехали после звонка из магазина Bealls. Сотрудники сообщили о краже и о том, что у воров было с собой что-то вроде пистолета. Поэтому стражи порядка использовали оружие при задержании. Инцидент попал на видео.

На его кадрах видно, как к полицейской машине идёт, подняв руки, мужчина. Потом произошло то, из-за чего ролик стал вирусным и разбил сердце не одному пользователю Сети. Из пикапа выкарабкивается босая двухлетняя малышка и, подражая взрослым, топает вперёд с поднятыми руками навстречу вооружённым полицейским. Но они, кажется, не спешат убирать оружие. А за кадром слышны голоса шокированных очевидцев.

Она вышла и поднимает руки вверх. Боже мой, только посмотри на это. <...> Они всё ещё держат пистолет, направленный на ребёнка очевидец

Среди подозреваемых были Чад Бом и Джеймс Макмаллена. Один из мужчин является отцом девочки, пишет Mirror. Также подозреваемой была её мать, которой потом передали ребёнка на время разбирательств. После бурной реакции в Сети на ролик, где правоохранители стоят с наставленным на малышку оружием, они рассказали свою версию событий. По словам стражей порядка, на самом деле они бережно обошлись с девочкой. А потом выложили полное видео в подтверждение своих слов. После этого многие пользователи поддержали правоохранителей и с горечью отметили, что очень жаль, что детям приходится проходить через подобное.