С сердечком на выход! Парень бросил горячую девушку-офицера из-за армии фанатов

Многие мечтают о славе, но у неё есть обратная сторона, о которой Адриенн Колесзар из Германии знает, как никто.

Только недавно красотка снова вернулась охранять улицы Дрездена от преступников. Её отстраняли от работы за слишком сексуальные фото в "Инстаграме", где у горячей хранительницы правопорядка десятки тысяч поклонников. Но теперь с её популярностью не смог смириться избранник, с которым девушка провела десять лет. Парень её бросил.

Адриенн выложила фото с бывшим возлюбленным, где они уходят, держась за руки. Девушка сопроводила пост подписью-размышлением о том, что её избраннику не подошёл её образ жизни. Парень избегал публичности, а она же, наоборот, не могла без неё жить.

Ты на публике, в мире, которого никогда не желал. Но я желала. Любой ценой. <...> Ты всегда был моей защитой, но теперь мы оба свободны Адриенн Колесзар

В конечном итоге это, возможно, и привело к разрыву. Девушка назвала это вторым важным решением 2019 года и заявила, что через десять недель уедет из общего дома.

Адриенн стала популярна после того, как завела страничку в "Инстаграме", где постит фото своей красивой спортивной фигуры, в том числе из многочисленных путешествий. И, судя по комментариям, сейчас подписчики не прочь попытать счастья, узнав, что сердце девушки снова свободно.

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