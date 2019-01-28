В США полицейский застрелил коллегу, играя в русскую рулетку по новым правилам

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В США полицейский застрелил коллегу, играя в русскую рулетку по новым правилам

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Фото: St. Louis PD

Двое офицеров решили устроить опасную забаву, которая для одного из них закончилась обвинением в убийстве, а для другого — смертью.

29-летний Натаниэл Хендрен с напарником из городка Сент-Луис, США, работали в вечернюю смену, но зачем-то отправились к нему домой. Там мужчины встретились с их 24-летней коллегой Кэтлин Аликс, которая в тот день не была при исполнении.

<p>Кэтлин Аликс. Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/katlyn.alix.71/about" target="_blank"><strong>Katlyn Alix</strong></a></p>

Дома Хендрен с девушкой выбрали весьма странное развлечение. Они решили сыграть в новую версию русской рулетки. Суть заключалась в том, что играющие должны были вставлять пулю в барабан револьвера, раскручивать его, но наставлять не на себя, а друг на друга.

<p>Кэтлин Аликс. Фото: St. Louis PD</p>

Спустя несколько раундов Хендрен нажал на спусковой крючок и выстрелил Кэтлин прямо в грудь. Он сообщил по радиосвязи о ранении офицера и с напарником доставил девушку в больницу, где она вскоре умерла. По словам соседей, они слышали крики, доносившиеся из дома, и видели, как двое мужчин погрузили окровавленную девушку в полицейскую машину, пишет stltoday.com.

<p>Натаниэл Хендрен. Фото: facebook</p>

Сначала местные полицейские заявили, что выстрел был случайным и произошёл в результате неправильного обращения с оружием. Хендрену предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Но у прокуроров другая точка зрения. Следствию ещё предстоит выяснить, почему во время дежурства мужчины отправились домой в другую часть города, почему офицер использовал револьвер, который не является служебным оружием, и как он "случайно" мог выстрелить прямо в грудь коллеге.

Я уже много раз говорила, что буду привлекать к ответственности людей, нарушающих закон Миссури, независимо от их профессии и общественного положения

Ким Гарднер, прокурор

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