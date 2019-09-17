Девушку-полицейского, которая спасла младенца из реки, затравили пошлыми шутками

11-месячного Закари Беннетт-Эко отец бросил в реку. Это произошло в среду на прошлой неделе в Рэдклиффе, Англия. Тогда стало известно, что спасать младенца из воды вызвалась полицейский Джессика Воэльс. После того как ребёнка достали, его срочно доставили в больницу, но вскоре он скончался. 22-летний папа мальчика Зак Эко предстал перед судом за убийство.

Она прыгнула в реку, чтобы попытаться спасти ребёнка. Просто ужасно. Её сержант написал ей, что за всю жизнь мало кто проходит через такое. Люди пишут, что они надеются, у неё всё в порядке. Они ею очень гордятся Мама Джессики, Джули Маккормик

Отважная девушка, которая бросилась в воду, чтобы достать малыша, оказалась в центре внимания. Вот только вместе с похвалами ей приходится сдерживать напор сексистских комментариев, которыми её атаковали после инцидента, сообщает Daily Mail.

Отвечая на пост о происшествии, который был опубликован в группе Монетного двора Манчестера, один человек написал: "Что ж, если меня когда-нибудь придётся вытаскивать из реки и будет необходимо искусственное дыхание рот в рот, то лучше мне оказаться в Манчестере". И это далеко не единственный комментарий подобного рода.

Кажется, нам нужно встретиться, чтобы я лично отблагодарил её. Может быть, обнять, а там посмотрим, как пойдёт Пользователь "Фейсбука"

Джессику даже начали донимать в личном твиттер-аккаунте, из-за чего ей пришлось от него отказаться. Но нашлись и пользователи, которые поддержали девушку. Кто-то написал: "Вообще не важно, как она выглядит. Некоторые комментарии просто мерзкие. Вы же понимаете, она бросилась в воду, чтобы попытаться спасти ребёнка...".

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