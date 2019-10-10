Блондинка вне закона: 10 фото полковницы из Ростова, которая провела год в бегах

Наталья была начальником отдела дознания полиции Пролетарского района в Ростове-на-Дону. Из МВД её уволили "по отрицательным мотивам"
К тому же в ноябре 2018-го в отношении блондинки возбудили уголовное дело, но та не стала ждать суда, а пустилась в бега, пишет 161.ru
Где всё это время находилась беглянка, пока не известно, предполагали, что она могла скрываться в Грузии. Тем не менее задержали её на малой родине
Ведь там у блондинки растёт дочь. И, насколько можно судить по соцсетям, — без папы
Наталья постила цитаты про одиночество: "Как на личном? — Как в морге: тихо, спокойно, иногда завозят новеньких". И выкладывала пикантные фото
Однако с тех пор, как подверглась обвинениям, ростовчанка больше не появляется в соцсетях
Какие ещё горячие снимки припрятала блондинка, устроившая съёмку в Тверском ОВД