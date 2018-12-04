Полицейский из Уфы в шутку примерил цветной парик, и теперь у него проблемы

Как сообщает Telegram-канал Mash, фотографию выложил в социальную сеть брат полицейского. Коллеги мужчины отреагировали на снимок с юмором, а вот начальство шутка неожиданно возмутила.
Увидев фотографию, полицейское начальство инициировало проверку из-за поведения, порочащего честь мундира. Что ожидает парня, если страшные факты о парике подтвердятся, пока не известно.
Напомним, что месяцем ранее работники правоохранительных органов Уфы привлекли внимание куда более серьёзным проступком — трое начальников полиции изнасиловали молодую дознавательницу. Расследование скандального дела всё ещё не закончено.
Оргия внутренних дел. Как уфимские офицеры полиции превратились в насильников
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