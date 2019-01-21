Беглец оставил дома записку для полиции: "Меня здесь нет", но, увы, не сработало

40-летнего Джесси Пака из Флориды, США, собирались арестовать за похищение и нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Но он решил сыграть с полицейскими в прятки.

Сообщение об инциденте появилось на странице полицейского участка округа Флэглер в "Фейсбуке". Правоохранители рассказали, как им удалось задержать преступника при довольно курьёзных обстоятельствах, пишет Daily Mail.

Когда блюстители закона приехали к Паку домой, перед их глазами предстала забавная картина. У дверей полицейские нашли матрас, на котором было написано, что преступника здесь нет и он сам сдастся полиции, когда закончит свои дела.

Я знаю, что действует орден на мой арест. Меня здесь нет. Я закончу работу и сам отправлюсь в тюрьму округа Волуси Джесси Пак

Женщина, которая находилась в доме и открыла дверь, также подтвердила, что Пака там нет. Однако полицейским это не помешало осмотреть дом и обнаружить там прятавшегося мужчину. Они нашли преступника в комоде с подушкой внутри, где он лежал в позе эмбриона.

Позже мужчина рассказал, что услышал лай собак и решил затаиться, подозревая, что это полиция. Изобретательного преступника арестовали по обвинению в похищении и нападении при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Также ему выдвинули обвинения в сопротивлении аресту и хранении принадлежностей для употребления наркотиков.