В Болгарии полицейские распылили слезоточивый газ, но не учли направления ветра

Ситуация была самая типичная: люди, недовольные правительством, собрались на протест у болгарского парламента в Софии, а полиция пыталась их остановить. Напряжение достигло критической отметки, и правоохранитель решил применить газ. Что могло пойти не так?

Вот именно такие случаи доказывают, что иногда природа вносит свои коррективы. Товарищ полицейский не учёл сильного ветра, который не постеснялся о себе напомнить, развернув струю газа прямо в лица правоохранителей. Те сразу же тактически отступили, чтобы промыть глаза, пока протестующие немного ошарашенно наблюдали за происходящим, пишет Daily Mail.

Согласно сообщениям СМИ, люди, вышедшие к парламенту, договорились о протесте в соцсетях. Они требуют провести референдум, чтобы искоренить коррупцию и добиться демократии в стране.