Полиция полдня искала в реке труп, оказавшийся в итоге смешной плюшевой куклой

Недавно правоохранители из Хамберсайда поделились с подписчиками в "Фейсбуке" забавной историей. К ним поступил звонок от одного бдительного горожанина, который заметил в реке Халл дрейфующее тело. Полицейские сразу же выехали на место, но то, что они в итоге нашли, изрядно их повеселило, сообщает Mirror.

В поисках тела приняли участие полиция Хамберсайда и береговая охрана реки Халл. Для более быстрых и тщательных действий пришлось даже вызвать вертолёт. И через некоторое время усилия правоохранителей увенчались успехом — несчастный утопленник был найден. Но, ко всеобщему удивлению, им оказалась плюшевая кукла главного героя фильма "Большой и добрый великан", снятого по одноимённой книге Роальда Даля.

Полицейские в своём посте посмеялись над ситуацией и поблагодарили неизвестного свидетеля за внимательность. Ведь в этот раз всем повезло — и в реке плавала всего лишь кукла, но дела могли принять более печальный оборот. В комментариях граждане поблагодарили бравых правоохранителей за их труд и повеселились вместе с ними.

Не очень хорошо, что вам, ребят, пришлось потратить столько средств для поисков этой куклы, но, с другой стороны, к её созданию кто-то же приложил столько усилий... Пользователь "Фейсбука"

Эй, погодите, это же мой сосед сверху Пользователь "Фейсбука"

Как хорошо, что вы дали ему стул, бедняга, должно быть, совсем вымотался Пользователь "Фейсбука"

Офицеры час не выходили из авто, боясь тигра, который на самом деле был игрушкой.