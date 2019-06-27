93-летняя бабушка решила, что вела себя слишком хорошо, и теперь она арестована

Внучка попросила полицию арестовать её бабушку, чтобы та смогла вычеркнуть пункт из своего списка желаний.

На этой неделе был задержан "особо опасный преступник" — 93-летняя Джози Бердс, сообщает The Guardian. У неё никогда не было проблем с законом, поэтому женщина очень хотела, чтобы её арестовали, "пока не станет слишком поздно".

Об этом трогательном случае стало известно благодаря твиту Пэм Смит, внучки Джози. В нём она благодарила полицию Манчестера за то, что они исполнили желание её бабушки. Джози уже 93 года, и она чувствует себя очень плохо, поэтому женщина хотела сделать что-нибудь "плохое", пока у неё ещё есть силы.

Эта история понравилась пользователям "Твиттера". За несколько дней публикация набрала тысячи репостов и лайков. В комментариях Джози похвалили за её отношение к жизни и даже за её актёрские способности.

Мы с женой были в восторге от того, как она наслаждается этим. Полицейские, которые помогли, — настоящие звёзды. Я не уверен, что захочу испытать то же самое, когда стану старше. Я придерживаюсь мнения "меньше знаешь — крепче спишь"! Пользователь @GodboldUK

Она отлично справилась, выглядит как будто она в беде и правда раскаивается. Какие были обвинения? Пользователь @Ben_M_Berry

Это не первый подобный случай. В марте 104-летняя Анна Брокенброу была арестована после того, как написала записку со своим заветным желанием в рамках благотворительного проекта.