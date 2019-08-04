Полиция завершила долгую гонку с преступником-троллем, использовав его же оружие

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Фото © Twitter / Kettering ProActive Cops

32-летний Эндрю Фокс из Нортгемптоншира, Англия, к своим годам успел прославиться на всю округу, вот только не с самой лучшей стороны. Полиция разыскивала парня некоторое время, и вот наконец-то преступника удалось поймать.

В длинном списке прегрешений Фокса последним стало нападение на 84-летнего ветерана. Во время ссоры из-за телевизора мужчина избил пенсионера, за что и получил срок. 6 июля преступник не пришёл на очередную встречу по досрочному освобождению, и погоня началась, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/andy.t.fox?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD6Zliluml236k3xUiRe1NtcwMQ26VaA5HRnShDaLBCaNxo-ula29lmeTD62ITLxBqG6yflTyAsBAXk&hc_ref=ARS0a9eOydWEajPy5nfr2McyHmNyWv_vMU-9CQ-9ZWPrkxTye9_oTdcMFyYIF-nX_XA" target="_blank"><strong><ins>Andy &#39;Trotta&#39; Fox</ins></strong></a></p>

Полиции всё никак не удавалось поймать Фокса, и тот принялся высмеивать стражей правопорядка в "Фейсбуке". Прямо под постом о розыске Фокса парень стал выкладывать свои фото. Самым злым троллингом стал снимок, где Фокс стоял рядом с патрульной машиной и показывал грубый жест в сторону полицейских. Эти фото сразу же удалили, но Фокс продолжил высмеивание.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/northantspolice/?__tn__=kC-R&eid=ARC6eYPLRz8bqU4QXNjearHzThnuz85sz-PJoXXur7oVC7zeM7jF2EdnH0RgUEePLreqk8XJMeT1LjsM&hc_ref=ARQZIr5Nc9onieSuzwdHPwzS32f7vqKfeT_vrVfI_dMz_stmMlALe9qWXGVhbtbq9uw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCitaBAXTrW8r7Hcxwi5KnhqPwGcwpzRpYMCS6A0mTOWEEUazugyWIZvOGTT3CPXFRMZop8b5t1E_I25nCHLB8tnU5buyztd3jgtBEqTGSIcOiLijRNzzrjfEANynHqLw1O8OX16pZk1gROvzodpoI1zoNzlrC__I4-HyvWx1RNdSwKzRf4QS8WFscOSwlpKKtGElpL9ahGOPRZGu7DHJV0KmmkoF0nP7pgwtKj95kH1J5mPWCIGYHYEeySNXxk6cnItLzdKBuL_B5zaA5ljAn3qotfu_F1DcvLxJmLG7P_4A3wFdpuSHwKpXcasluMFWVSXpiyx-DjoLEnAA" target="_blank"><strong>Northamptonshire Police</strong></a></p>

И вот через некоторое время полицейские смогли отыскать и арестовать преступника. Чтобы поставить эффектную точку в этой истории, офицеры сфотографировались с Фоксом (прикрыв свои лица). Они выложили снимок в группу, отметив, что враг повержен, а справедливость восторжествовала.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KettProActive" target="_blank"><strong>Kettering ProActive Cops</strong></a></p>

Итак, преступник, который насмехался над нашими коллегами, больше так делать не будет. Что ж, приятель, ты теперь в наручниках, ведь мы наконец-то встретились

Полиция Нортгемптоншира

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