Полиция завершила долгую гонку с преступником-троллем, использовав его же оружие

32-летний Эндрю Фокс из Нортгемптоншира, Англия, к своим годам успел прославиться на всю округу, вот только не с самой лучшей стороны. Полиция разыскивала парня некоторое время, и вот наконец-то преступника удалось поймать.

В длинном списке прегрешений Фокса последним стало нападение на 84-летнего ветерана. Во время ссоры из-за телевизора мужчина избил пенсионера, за что и получил срок. 6 июля преступник не пришёл на очередную встречу по досрочному освобождению, и погоня началась, пишет Daily Mail.

Полиции всё никак не удавалось поймать Фокса, и тот принялся высмеивать стражей правопорядка в "Фейсбуке". Прямо под постом о розыске Фокса парень стал выкладывать свои фото. Самым злым троллингом стал снимок, где Фокс стоял рядом с патрульной машиной и показывал грубый жест в сторону полицейских. Эти фото сразу же удалили, но Фокс продолжил высмеивание.

И вот через некоторое время полицейские смогли отыскать и арестовать преступника. Чтобы поставить эффектную точку в этой истории, офицеры сфотографировались с Фоксом (прикрыв свои лица). Они выложили снимок в группу, отметив, что враг повержен, а справедливость восторжествовала.

Итак, преступник, который насмехался над нашими коллегами, больше так делать не будет. Что ж, приятель, ты теперь в наручниках, ведь мы наконец-то встретились Полиция Нортгемптоншира

Полицейские арестовали Короля Ночи, предъявив обвинение в разрушении Стены