Незнакомец ошибся номером, и его переписка с полицейским насмешила весь Facebook

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Фото © Facebook / Winfield MO Police Department

Аноним предложил стражу правопорядка снова сходить на игру, но был маленький нюанс.

Департамент полиции Уинфилда в Миссури на своей странице в "Фейсбуке" поделился забавной перепиской одного из своих офицеров с незнакомцем. Кто-то ошибся номером и раскрыл полицейскому такие обстоятельства его жизни, которыми, очевидно, лучше ни с кем не делиться. Тем более с представителями власти.

Эй, хочешь пойти на игру вечером? С меня хот-дог и газировка

Первое СМС от анонима

Неизвестный начал переписку с того, что спросил у девушки, не хочет ли она встретиться вечером. Офицер, чьё имя не сообщается, признался: на игру сходить он не прочь, но отметил, что номером ошиблись. Отправитель же стоял на своем.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Winfieldmopolice/posts/2308440605860437?__xts__%5B0%5D=68.ARByVvqpRBiXSFwwakn40dDo2cJw5VTMDj3sE4uAv_3FM2_uTUXmWsSNNNG3jcWGFLGLEeTFo0fZpnUJjOWuQg76O0DGGsRbs8BLA6xYzdkF2b8Nq7s6nrKmwyIbt6ydmTB0vXlfLDqXMLqbXhpfoRp23c9wLA4U8VQVbG3tj9EEn8AjjueDOxkhYQ-kAB8PoqHfZ3wDI3cooCxRBzQrdnjqKzuqe6xxsJFzvLRyvZ87esLGnbpXrUQ1tbYUDEWt6dvBPWbs2cOuy3ppOoC7qCQESwDijmWtgnmpeZGMfLnt1h3zoLEhmPMXL5sSqtW1wJ9k1D4eGpuHKfhi8JLb5E7bdekT&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Winfield MO Police Department</ins></a></p>

После этого полицейский поинтересовался, на какую это игру ходила пара. И тут началось самое забавное.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Winfieldmopolice/posts/2308440605860437?__xts__%5B0%5D=68.ARByVvqpRBiXSFwwakn40dDo2cJw5VTMDj3sE4uAv_3FM2_uTUXmWsSNNNG3jcWGFLGLEeTFo0fZpnUJjOWuQg76O0DGGsRbs8BLA6xYzdkF2b8Nq7s6nrKmwyIbt6ydmTB0vXlfLDqXMLqbXhpfoRp23c9wLA4U8VQVbG3tj9EEn8AjjueDOxkhYQ-kAB8PoqHfZ3wDI3cooCxRBzQrdnjqKzuqe6xxsJFzvLRyvZ87esLGnbpXrUQ1tbYUDEWt6dvBPWbs2cOuy3ppOoC7qCQESwDijmWtgnmpeZGMfLnt1h3zoLEhmPMXL5sSqtW1wJ9k1D4eGpuHKfhi8JLb5E7bdekT&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Winfield MO Police Department</ins></a></p>

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, офицер послал селфи в форме и со значком, подписав: "Уверен, мы с тобой точно не накуривались вместе." А когда его фото было встречено молчанием, офицер решил пошутить и отправил ещё пару саркастических сообщений.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Winfieldmopolice/posts/2308440605860437?__xts__%5B0%5D=68.ARByVvqpRBiXSFwwakn40dDo2cJw5VTMDj3sE4uAv_3FM2_uTUXmWsSNNNG3jcWGFLGLEeTFo0fZpnUJjOWuQg76O0DGGsRbs8BLA6xYzdkF2b8Nq7s6nrKmwyIbt6ydmTB0vXlfLDqXMLqbXhpfoRp23c9wLA4U8VQVbG3tj9EEn8AjjueDOxkhYQ-kAB8PoqHfZ3wDI3cooCxRBzQrdnjqKzuqe6xxsJFzvLRyvZ87esLGnbpXrUQ1tbYUDEWt6dvBPWbs2cOuy3ppOoC7qCQESwDijmWtgnmpeZGMfLnt1h3zoLEhmPMXL5sSqtW1wJ9k1D4eGpuHKfhi8JLb5E7bdekT&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Winfield MO Police Department</ins></a></p>

Эта переписка быстро стала вирусной. Пользователи похвалили полицейского за чувство юмора и попросили руководство всё-таки сводить его на игру.

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