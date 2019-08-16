Незнакомец ошибся номером, и его переписка с полицейским насмешила весь Facebook

Аноним предложил стражу правопорядка снова сходить на игру, но был маленький нюанс.

Департамент полиции Уинфилда в Миссури на своей странице в "Фейсбуке" поделился забавной перепиской одного из своих офицеров с незнакомцем. Кто-то ошибся номером и раскрыл полицейскому такие обстоятельства его жизни, которыми, очевидно, лучше ни с кем не делиться. Тем более с представителями власти.

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Неизвестный начал переписку с того, что спросил у девушки, не хочет ли она встретиться вечером. Офицер, чьё имя не сообщается, признался: на игру сходить он не прочь, но отметил, что номером ошиблись. Отправитель же стоял на своем.

После этого полицейский поинтересовался, на какую это игру ходила пара. И тут началось самое забавное.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, офицер послал селфи в форме и со значком, подписав: "Уверен, мы с тобой точно не накуривались вместе." А когда его фото было встречено молчанием, офицер решил пошутить и отправил ещё пару саркастических сообщений.

Эта переписка быстро стала вирусной. Пользователи похвалили полицейского за чувство юмора и попросили руководство всё-таки сводить его на игру.

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