Сразу 17 полицейских из одного департамента стали папами, узнав планы начальства

С недавних пор "обеспечение безопасности" — не единственное, что связывает полицейских штата Миссури, США. Теперь одна из главных тем для разговоров — отцовство.

Только в этом году у 17 офицеров округа Джефферсон, США, — пополнение в семье. Новый рекорд для департамента, в котором всего лишь около 175 служащих. По такому поводу новоиспечённые папаши специально собрались, чтобы сделать групповую фотографию с детьми.

В своей компании офицеры шутят, что крупный беби-бум вызван повышением налогов на имущество в Миссури. В связи с этим служащим повысили зарплаты — и тут началось...

Думаю, это больше, чем просто совпадение. Безусловно, больший доход даёт больше возможностей для создании семьи. Дети в наше время — дорогое удовольствие Сержант Мэтт Мур

Кроме того, полицейские заметили, что благодаря повышению зарплаты они смогли уйти в отпуск по отцовству, о чём раньше и не мечтали, пишет People.

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