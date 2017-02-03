Паблик, форма, два ствола. Как подросток стал лейтенантом полиции

Лайф выяснил, как семнадцатилетнему подростку удавалось полтора года водить за нос сотню полицейских из Москвы и области, выдавая себя за их коллегу.

Ваня с детства восхищался работой блюстителей порядка. Синяя форма, погоны, кобура на поясе и честь мундира — все эти, казалось бы, невзрачные атрибуты службы сотрудника правоохранительных органов у юноши вызывали практически священный трепет.

Даже в компьютерных играх парень всегда занимал сторону полицейских — не самый популярный выбор среди "дворовых пацанчиков" одного из районов на окраине Москвы. В общем, куда поступать после школы, Ваня даже не задумывался — выбор пал на Колледж полиции.

Только вот незадача: в списках поступивших он свою фамилию так и не увидел — не прошёл по медицинским показателям. Однако парень не растерялся и решил: коль не стать всамделишным копом, надо попытаться им быть хотя бы на словах. "Уж очень сильно хотелось и с сотрудниками пообщаться, и всю "кухню" изнутри увидеть", — признаётся сам "герой".

Как ни странно, мечта служить в органах правопорядка не мешала подростку числиться в главных "раздолбаях" школы. Директор лицея № 2200 Екатерина Маркова отзывается о своём выпускнике однозначно: "Еле его выпустили после девятого класса".

Друзья Ивана уверяют: он действительно "болел" службой в органах, но в своих фантазиях зашёл слишком далеко и окончательно потерял связь с реальностью. Даже своих близких друзей он убеждал, что является действующим полицейским.

"Человеку по фану, когда история началась, не знаю, почему он начал её дальше развивать, наверное, он думал, что чем больше у него будет связей, тем больше ему будут верить, тем это будет веселее и круче. Может, думал познакомиться с кем-то, и тогда его бы правда в органы взяли", — рассказывает Дмитрий, близкий друг авантюриста.

По одёжке встретили

Начать свою аферу Иван решил с самого простого. В первую очередь обзавёлся мундиром — тем самым, честь которого он всю жизнь так рвался защищать, а в итоге лишь опорочил. В Интернете можно найти обмундирование на любой вкус, цвет и кошелёк: тут тебе и костюм постового, и омоновца, и даже кожаная куртка с каракулевым воротником. Но это уже лакшери-вариант, стоимостью более 30 тысяч рублей.

Остальная же форма значительно дешевле: нарядиться полицейским можно и за две тысячи. А дальше — едва ли не полная свобода действий: хочешь — взятки на рынках собирай, хочешь — девушек охмуряй. Однако движимый идеалами и мечтами о светлом и прекрасном Ваня выбрал свой, пожалуй, самый неочевидный путь: он решил стать почти реальным блюстителем закона.

Первое, что сделал новоиспечённый "полицейский", — вступил в несколько сообществ "ВК", созданных самими полицейскими для полицейских. Обычно в подобных группах обсуждаются рабочие моменты, ну, или делятся профессиональными "ментовскими" байками и шутками. В общем, всё то, что было так мило неокрепшему уму и пламенному сердцу тогда ещё шестнадцатилетнего подростка. Попасть в такие сообщества несложно: достаточно прислать свою фотографию в форме.

Не по годам развитый подросток в полицейском мундире с погонами младшего лейтенанта у администраторов сообщества никаких подозрений не вызвал: выглядел он лет на 25.

— Мы общались на разные служебные темы, никогда не было никаких нестыковок в разговорах, не закрадывалось никогда подозрение, что он не сотрудник полиции. Более того, что ему 17 лет, — рассказывает один из участников того сообщества.

Подкованный дознаватель

Вскоре предприимчивый авантюрист "дослужился" до редактора паблика "Подслушано у полицейских".

Своим "коллегам" он представлялся дознавателем ОМВД по району Измайлово с выдуманной фамилией Москвин — то есть выбрал для себя не самую последнюю должность в полицейской иерархии. А самое главное, семнадцатилетний лжемент стремительно завоёвывал авторитет среди действующих сотрудников органов.

Подросток учил бывалых копов службе, а самое забавное, что к его советам действительно прислушивались. Иван оказался на удивление подкован в юридических вопросах. Например, участковые до сих пор очень благодарны его ценным указаниям о том, как правильно передавать материалы дела следователям.

Сам Иван уверяет, что для чёткого понимания системы работы правоохранительных органов ему было достаточно всего лишь изучить законы и периодически заглядывать в новостные сводки — даже никаких колледжей или академий не нужно.

— Просто хотелось помочь ребятам в работе, я-то знаю и разбираюсь, а они нет, — рассказывает "дознаватель".

Вскоре Иван вывел свою авантюру на новый уровень. Теперь "младший лейтенант Москвин" помогал "коллегам" разбираться в тонкостях полицейской службы не только в Интернете, но и во время встреч в реальном мире — часто в неформальной обстановке.

Служащие из разных отделов, но объединённые одним сетевым сообществом частенько собирались вместе по самым разным поводам: праздники, дни рождения, просто выходные. Именно так виртуальные знакомства Ивана перешли в разряд порой весьма крепкой мужской дружбы с полицейскими едва ли не со всей Москвы и области. Вскоре обманщик стал частым гостем в отделах полиции у своих знакомых.

Один из действующих полицейских, попавшихся на удочку авантюриста, рассказывает, что едва ли какая ментовская попойка могла обойтись без присутствия "младшего лейтенанта". Да и сам Иван часто бывал желанным гостем на вечеринке. Например, День полиции он отмечал в компании друзей в одном из ступинских отделов.

Кроме того, своих "коллег по цеху" лжеполицейский регулярно радовал рассказами о героических приключениях. Например, однажды поведал невероятную историю, в которой он едва увернулся от выстрела из ружья.

— Правая часть головы капец болит, дробь около неё пролетела, — жаловался Иван одному из своих друзей в погонах.

Коллеги были удивлены, что дознаватель, по долгу службы практически не покидающий кабинет, оказался участником перестрелки.

— Может, у них там, в Измайловском районе, свои порядки, — пожимали тогда плечами изумлённые правоохранители.

Впрочем, у "коллег" к Ивану отношение было неоднозначное. С одной стороны, его советы ценили, а личность не вызывала никаких подозрений. С другой, полицейские с лёгким пренебрежением относились к неопрятному дознавателю, который появлялся в поле видимости в основном на попойках.

— Он был в мятой грязной рубашке с коротким рукавом, в фуражке засаленной, в форменных брюках, которые тоже были все потрёпаны. Мы привыкли к нему, мы просто считали, что он свинья по жизни и одевается так небрежно всегда. У него на странице "ВК" были выставлены многочисленные фотографии, где он в форме валяется где-то на природе на лавочке, пьёт где-то в кабаках. То есть для него это было типичным образом жизни, — рассказывает Олег (имя изменено), тесно общавшийся с Иваном. Кстати, именно он стал причастен к разоблачению несовершеннолетнего (на тот момент) "коллеги".

Оборотень в погонах

В какой-то момент Иван окончательно заигрался. Наверняка "младший лейтенант Москвин" и сам уже забыл, что на самом-то деле он всего лишь подросток, а не опытный сыщик.

Летом 2015-го Олег приглашает "младлейя" принять участие в облаве на столичные бордели. Первая попытка успехом не увенчалась: кто-то слил ночным бабочкам информацию о готовящемся рейде и на месте никого не оказалось. Затем последовали посиделки в баре, и у горе-полицейских появляется "гениальная" идея: "накрыть" ещё один притон. Поиск в Интернете нового пристанища жриц любви много времени не занял.

Как развивались события дальше — доподлинно неизвестно. Версии у участников сильно разнятся. Точно можно сказать одно: в этой истории прекрасно всё — и сотрудники полиции, которые пошли на поводу у семнадцатилетнего авантюриста, и сам незадачливый "младший лейтенант", который умудрялся полтора года водить за нос десятки полицейских.

По словам Олега, "дознаватель" в баре напился, а в самом притоне устроил проституткам допрос и обыск с пристрастием.

— Мы приехали на адрес, я позвонил в дверь, проститутки открыли, и тут он выхватывает пистолет из кармана, мы даже не видели, что он у него был с собой до этого. Врывается в квартиру, бросает проституток на пол, вторую пристёгивает наручниками к батарее, женщину (организатора притона) под дулом пистолета подводит на кухню, сажает её за стол, начинает с ней о чём-то беседовать. Мы с сотрудником пребываем в шоке, не понимаем, что вообще происходит, — рассказывает участник той "спецоперации".

По его словам, Иван настолько обезумел, что сотрудникам полиции пришлось позвонить в 112, чтобы слетевшего с катушек "коллегу" успокаивали уже сотрудники вневедомственной охраны. Тут-то и выяснилось, что никакой он не "младший лейтенант полиции дознаватель Москвин", а вчерашний школьник Ваня Г. Причём "работали" все участники "спецоперации" "не на своей земле".

Сам Иван рассказывает, что пневматический пистолет ему вручил один из "коллег", организовавших рейд.

— Он, мне кажется, вовсе не стремился раскрыть преступление, а, возможно, просто хотел стрясти денег с держателей интим-салона, — говорит Иван.

Правда, есть ощущение, что говорит он так скорее из-за обиды за разглашение его истории, чем на основании доказательств и фактов.

Итог этой истории: одному из блюстителей закона пришлось со службой в органах попрощаться, а второму вынесли дисциплинарное взыскание за неполное служебное соответствие. По словам Олега, Иван отделался административным сроком и штрафом. Форму у несовершеннолетнего оборотня в погонах изъяли, а из полицейского паблика удалили.

Эту историю получилось замять на целых полтора года. Всплыла она, только когда Олег увидел новую страницу Ивана в соцсети "ВКонтакте".

— Судя по размещённым в 2016 году фотографиям, теперь он "повысил" себя аж до ранга майора — рассказывает Олег.

Сам Иван эти обвинения отвергает: "я завязал с прошлым, за то, что делал, мне стыдно. К старым увлечениям возвращаться не хочу". Ещё "экс-полицейский" отмечает, что за всё время своей авантюры он слишком близко познакомился как и со всей системой внутренних органов изнутри, так и с отдельными сотрудниками. После такого опыта в полиции Иван больше служить не хочет.