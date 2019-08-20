Как выросла дочь Пола Уокера, превратившись из папиного ангела в успешную модель

Фанаты "Форсажа" и Пола Уокера привыкли видеть Мидоу Рейн маленькой девочкой, танцующей или сидящей на руках их кумира. Но время шло, малышка росла, и теперь о ней говорят не только как о дочери знаменитого актёра.

20-летняя Мидоу привлекла внимание СМИ, когда начала выкладывать в "Инстаграм" фото вместе со своим отцом, приурочивая их к памятным датам. До этого она появлялась на премьерах фильмов серии "Форсаж" и на посиделках актёрского состава, но активно таблоиды ей не интересовались, пишет The Sun.

С матерью Мидоу — Ребеккой — актёр разошёлся, но отношения с дочерью поддерживал самые тёплые. Несмотря на положительный пример отца, Мидоу никогда не хотела становиться актрисой. Но моделью — другое дело. Благодаря невероятной внешности девушка быстро добилась успеха в этой сфере и уже успела поработать с некоторыми известными фотографами.

Но и об отце девушка никогда не забывала — будучи подростком, она воспользовалась помощью юриста и основала фонд имени Пола Уокера. Её отец всегда стремился помогать людям и спасать животных, именно это и должен был делать фонд — продолжать дело отца Мидоу.

Пол Уокер — известный голливудский актёр и звезда фильмов "Форсаж". Он и его друг погибли в страшной аварии, когда возвращались с благотворительного вечера в помощь пострадавшим от тайфуна. Памяти Пола посвятили "Форсаж-7", и актёры франшизы регулярно выкладывают старые фото с ним, выражая свою любовь.

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