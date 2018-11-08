Наконец-то они вместе! Волочкова выложила редкое фото, где её ноги не раздвинуты

Волочкова выложила фото в купальнике на гимнастическом коврике. Кроме следов фотошопа и чрезмерно откровенного бюста, подписчики обратили внимание на ноги Анастасии. Разбитые стопы, мозоли и пластырь, разумеется, свидетельствуют о том, что артистка продолжает практиковать танцы.
В итоге Волочкова получила целый шквал критики. Юзеры в основном советуют не публиковать подобные фото и остроумно подкалывают экс-звезду большой сцены.
Офигительный купальник, но ножки вам надо лечить
klementina_marina
Уважаемая Анастасия! Почему вы постоянно показываете свои проблемные стопы подписчикам? Покажите их ортопеду!!!
tatyana_m59
Эту часть ног лучше не показывать
elenaromanova6499
Вчера шмоньку на всю страну, а сегодня ноги сдвинула, завтра в церковь пойдёт
dalyaroc
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