Наконец-то они вместе! Волочкова выложила редкое фото, где её ноги не раздвинуты

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Наконец-то они вместе! Волочкова выложила редкое фото, где её ноги не раздвинуты

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Именно ноги бывшей балерины стали объектом особого внимания пользователей социальных сетей.

Волочкова выложила фото в купальнике на гимнастическом коврике. Кроме следов фотошопа и чрезмерно откровенного бюста, подписчики обратили внимание на ноги Анастасии. Разбитые стопы, мозоли и пластырь, разумеется, свидетельствуют о том, что артистка продолжает практиковать танцы.

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В итоге Волочкова получила целый шквал критики. Юзеры в основном советуют не публиковать подобные фото и остроумно подкалывают экс-звезду большой сцены.

Офигительный купальник, но ножки вам надо лечить

klementina_marina

Уважаемая Анастасия! Почему вы постоянно показываете свои проблемные стопы подписчикам? Покажите их ортопеду!!!

tatyana_m59

Эту часть ног лучше не показывать

elenaromanova6499

Вчера шмоньку на всю страну, а сегодня ноги сдвинула, завтра в церковь пойдёт

dalyaroc

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