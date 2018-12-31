Парень сделал идеальное предложение руки, поставив девушку перед сложным выбором

Прежде чем романтично опуститься на одно колено перед своей невестой Атары Даллас, парень убедился, чтобы всё вокруг было идеально, пишет Metro. Обратился за помощью в ивент-агентство, нанял фотографа, флориста, дизайнера и даже стилиста.
В итоге Деннис сделал предложение в комнате, оформленной в красном цвете и украшенной розами. А на баннере позади влюблённых была трогательная надпись, в которой жених рассказывал о неоспоримых достоинствах своей подруги.
Эта девушка заставила меня поверить, что в одном человеке могут сочетаться лучший друг, любовница, родственная душа <...> Вот почему я хотел сделать тебе лучший подарок... Мои сердце и душа твои
Деннис Браун
Он рассказал, что решил принести сразу шесть колец разной формы, чтобы девушка смогла выбрать то, которое ей по душе, и не расстроиться из-за украшения в такой важный день. И, конечно, услышал в ответ долгожданное "да".
Фотоотчёт о необычной помолвке появился в соцсетях, в том числе на странице фотографа Натаниэля Вила в "Инстаграме". Многие комментаторы оценили идею жениха-романтика, особенно девушки. Но нашлись и те, кто написал, что парню стоило знать свою девушку получше и сразу выбрать кольцо.
Это просто идеально!
chestnut_jeweler
Удивительно красивый поступок
dinaelzena
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