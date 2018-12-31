Парень сделал идеальное предложение руки, поставив девушку перед сложным выбором

Деннис Браун из США решил сделать своё предложение руки и сердца незабываемым, и перед его изобретательностью, похоже, не устояла бы никакая девушка. Парень тщательно подготовился к моменту и вооружился сразу шестью кольцами, чтобы услышать заветное "да" от своей единственной.

Прежде чем романтично опуститься на одно колено перед своей невестой Атары Даллас, парень убедился, чтобы всё вокруг было идеально, пишет Metro. Обратился за помощью в ивент-агентство, нанял фотографа, флориста, дизайнера и даже стилиста.

В итоге Деннис сделал предложение в комнате, оформленной в красном цвете и украшенной розами. А на баннере позади влюблённых была трогательная надпись, в которой жених рассказывал о неоспоримых достоинствах своей подруги.

Эта девушка заставила меня поверить, что в одном человеке могут сочетаться лучший друг, любовница, родственная душа <...> Вот почему я хотел сделать тебе лучший подарок... Мои сердце и душа твои Деннис Браун

Он рассказал, что решил принести сразу шесть колец разной формы, чтобы девушка смогла выбрать то, которое ей по душе, и не расстроиться из-за украшения в такой важный день. И, конечно, услышал в ответ долгожданное "да".

Фотоотчёт о необычной помолвке появился в соцсетях, в том числе на странице фотографа Натаниэля Вила в "Инстаграме". Многие комментаторы оценили идею жениха-романтика, особенно девушки. Но нашлись и те, кто написал, что парню стоило знать свою девушку получше и сразу выбрать кольцо.

Это просто идеально! chestnut_jeweler