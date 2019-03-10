Модель увела легенду "Ливерпуля" из семьи, хотя годится в дочки. И вот её фото

В 80–90-х Иан Раш, играя за английский клуб "Ливерпуль", был одним из лучших бомбардиров английского футбола. Свою славу он делил с первой женой Трейси. Но карьера закончилась, а потом и брак дал трещину.

57-летний экс-форвард прожил с женой Трейси 25 лет, пишет Daily Mail. Но в 2012 году пара, воспитывающая двух прекрасных сыновей, вдруг развелась. Ходили слухи, что к этому приложила руку модель и поп-звезда Кэрол Энтони. Якобы Раш тайно встречался с ней к тому моменту уже три года.

И хотя девушка отчаянно отрицала свою причастность к распаду семьи, именно она спустя год после развода стала его новой избранницей. Спустя ещё пять лет спортсмен наконец снова решил связать себя узами брака и сделал Кэрол предложение руки и сердца. За это время влюблённые много пережили вместе и стали лучшими друзьями.

Был флирт, признаю, но не было никаких отношений, боже, никакого романа Кэрол Энтони, модель

При этом, несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Кэрол рассказывает, что не чувствует никакого дискомфорта. А Иан в свою очередь заявляет, что не знал, что такое счастье, пока не встретил Кэрол. Сейчас парочка живёт на три страны: в Англии, Дубае и Испании и вовсю готовится к свадьбе.