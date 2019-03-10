Модель увела легенду "Ливерпуля" из семьи, хотя годится в дочки. И вот её фото

57-летний экс-форвард прожил с женой Трейси 25 лет, пишет Daily Mail. Но в 2012 году пара, воспитывающая двух прекрасных сыновей, вдруг развелась. Ходили слухи, что к этому приложила руку модель и поп-звезда Кэрол Энтони. Якобы Раш тайно встречался с ней к тому моменту уже три года.
И хотя девушка отчаянно отрицала свою причастность к распаду семьи, именно она спустя год после развода стала его новой избранницей. Спустя ещё пять лет спортсмен наконец снова решил связать себя узами брака и сделал Кэрол предложение руки и сердца. За это время влюблённые много пережили вместе и стали лучшими друзьями.
Был флирт, признаю, но не было никаких отношений, боже, никакого романа
Кэрол Энтони, модель
При этом, несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Кэрол рассказывает, что не чувствует никакого дискомфорта. А Иан в свою очередь заявляет, что не знал, что такое счастье, пока не встретил Кэрол. Сейчас парочка живёт на три страны: в Англии, Дубае и Испании и вовсю готовится к свадьбе.
Я не ощущаю разницы в возрасте. Была пара моментов в начале знакомства и всё. Кроме того, процесс своего старения я пытаюсь замедлить, а вот Иан, думаю, выглядит лучше, чем когда-либо
Кэрол Энтони, модель
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