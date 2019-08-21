Звезду фильмов 18+ встретили в подземных туннелях и не поверили своим глазам

37-летняя Стефани Садорра, более известная миру как Дженни Ли, случайно попала в кадр исследовательской группы. Парни безмерно удивились, встретив звезду в такой обстановке, но интервью взяли.

Маленькая съёмочная команда из Дании решила изучить катакомбы под Лас-Вегасом, США, которые были построены, чтобы уберечь пустынный город от внезапных паводков. Сейчас там кипит своя жизнь, именно её парни и решили исследовать. Но самой главной находкой для них стала популярная порноактриса Дженни Ли, пишет The Sun.

Женщина не рассказала, как оказалась без крыши над головой и попала сюда, а исследователи не решились спросить, ведь последний фильм с ней вышел всего в 2016 году. Зато своими приключениями под землёй она поделилась охотно. Оказывается, бродить в темноте не так сложно, как может показаться. Главное — обустроить своё гнездышко подальше от входов, куда не заходит полиция.

Да, здесь нет воды, зато люди куда лучше и честнее. Трудности сплотили нас, я чувствую, что нашла настоящих друзей Дженни Ли

На вопрос интервьюера актриса призналась, что могла бы вернуться наверх, но не видит смысла, ведь здесь у неё есть всё необходимое. Проницательные комментаторы под видео, заметив состояние волос, ногтей и зубов звезды, предположили, что у неё наркотическая зависимость, ведь катакомбы Лас-Вегаса имеют дурную славу притонов.

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