Священники случайно использовали фото порнозвёзд в листовке о семейных ценностях

Вероятно, не на такой результат надеялись 77-летний Антонио Варела и 34-летний Вентура Мартинез, создавая брошюры с советами для каждой семьи. Но чёрный пиар — тоже пиар, пишет Mirror.

Сама по себе история, случившаяся в провинции Понтеведра, Испания, очень проста и типична: два священника решили создать очередную листовку для своих прихожан. Сделали всё как положено: написали текст, нашли фото в Интернете, распечатали и разослали 1300 людям. Но один из читателей опознал людей на фото и, сами понимаете, изрядно удивился.

Но падре Антонио и Вентура встретили конфуз стойко и невозмутимо. Они признались, что никогда не слышали о таких актёрах, как Джонни Синс и Джейден Джеймс. Это и неудивительно, ведь вряд ли люди их статуса смотрят подобные фильмы. Но маленькая церковь мгновенно стала популярна и попала на передовицы местных газет.

Этот забавный случай может дать некоторым людям ещё один шанс позлорадствовать по поводу нашей церкви. Но главное, что 1300 человек всё-таки прочитали эту листовку Вентура Мартинез

Священники добавили, что просто искали в Сети изображение ругающейся между собой пары и это фото, по их мнению, хорошо подходило. Мужчины не видят в этой ошибке особой проблемы, и прихожане их поддержали. Одна женщина заявила, что не нашла на фото ничего зазорного, хотя вырез у девушки мог бы быть и поменьше.