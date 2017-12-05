Интернет оказался сильнее: в Париже закрывается последний порнокинотеатр

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Интернет оказался сильнее: в Париже закрывается последний порнокинотеатр

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В Париже прекращает работу эротический кинотеатр "Беверли", который был открыт ещё в 60-х годах прошлого века. Его 74-летний хозяин Морис Ларош уверен, что в снижении популярности заведения виноват Интернет, сообщает Daily Mail.

Последний порнокинотеатр Парижа закончит работать в конце этого года из-за падения продаж. От прибыли, которую он приносил владельцу 20 лет назад, осталась лишь треть. При этом основную часть посетителей составляют постоянные клиенты, но их набирается не больше 600 человек в неделю. Годовой оборот кинотеатра "Беверли" едва ли превышает 300 тысяч евро.

Сегодня, когда мы продаём 600 билетов в неделю, мы счастливы. Двадцать лет назад мы продавали 1500-1600

Морис Ларош

Ларош уверен, что его заведение убила доступная интернет-порнография. Раньше его клиентам было от 18 до 100 лет, теперь же заведение совершенно не привлекает молодёжь, основная часть посетителей — пожилые люди.

Сейчас даже 10-летний ребёнок может найти любое порно

Морис Ларош

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