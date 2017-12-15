Дальнобойщик устроил смертельный таран, засмотревшись порно за рулём

Мужчина просмотрел 25 веб-страниц с откровенными фотографиями и видео, пока был за рулём.

Водитель фуры настолько увлёкся просмотром порно на своём мобильном телефоне, что съехал на обочину и врезался в припаркованный автомобиль, водитель которого в результате столкновения умер. Бывшего солдата Феликса Гиллона приговорили к восьми годам тюрьмы после того, как Керри Пембертон скончался от полученных травм, сообщает The Telegraph.

За четыре минуты до аварии 56-летний мужчина искал в Интернете "порнозвезда сладкая любовь". В частности, Феликс просмотрел 25 веб-страниц с откровенными фотографиями и видео. Свидетели рассказали, что дальнобойщик несколько раз съезжал с дороги M69 в Англии до того, как врезаться в автомобиль.

После удара 55-летний Керри был ещё жив, но оказался в ловушке под обломками. В конце концов спасателям удалось достать его из искорёженной машины, но мужчина скончался от сердечного приступа по дороге в больницу.

Каждый день я просто сижу и жду, когда он вернётся домой. Я скучаю по поцелуям, которыми он меня засыпал после того, как приезжал после работы. По его объятиями сильными и большими руками. По его улыбке, которую я больше не увижу Жена погибшего

Феликс пытался выбросить телефон, чтобы избавиться от улик, но полицейский вовремя заметил это. О том, что мужчина смотрел порно, стало известно после того, как следователи проверили историю поиска его браузера.