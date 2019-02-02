Порнотренды 2019-го: пышки в игре, рыженькие в запасе, китайцам не везёт

Портал xHamster подвёл итоги 2018 года и сделал прогнозы на ближайшие 12 месяцев.

По данным видеохостинга xHamster, в 2019-м доля женщин, активно "потребляющих" порно, составит 30% от общего числа любителей фильмов для взрослых (рост на 41,9% по сравнению с прошлым годом). При этом интерес пользователей к роликам с рыжеволосыми девушками сократится на 14,1%.

Главной порнозвездой 2018 года по праву можно назвать Сторми Дэниелс. Количество запросов, содержащих её имя, выросло на фантастические 3575%! Ещё один тренд — дамы в теле (плюс 87,3%). Рубрика "Необъяснимо, но факт": сильный пол гораздо активнее ищет ролики, где девушка изменяет парню. По-прежнему в топе теги "большие ягодицы" (мужчины) и "шлепки" (женщины). Популярность видео, в которых актёры изображают подростков, сократилась на 41,4%.

"Мы ожидаем, что в 2019 году контент будет более разнообразным, с уклоном в любительские видео", — заявляют в xHamster. Но не везде дела идут хорошо: несмотря на общемировую тенденцию к росту, порнорынок Китая из-за строгих ограничений в прошлом году просел на 81%.

По словам специалистов, производители откровенного видеоконтента используют эту статистику, чтобы понимать настроения публики и поддерживать её заинтересованность в своём продукте. На сегодняшний день порносайты собирают больше данных о пользователях, чем такие сервисы, как Netflix, сообщает портал Quartz,

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