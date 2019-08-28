Pornhub снял "самое грязное порно в мире", и это совсем не то, о чём вы подумали

Огромная корпорация, настолько же известная, как и Google, решила напомнить всем совершеннолетним пользователям Сети, что будущее планеты находится в их руках.

Не секрет, что проблема экологии в последнее время набирает обороты и популярность. Многие уже перешли на осознанное потребление и раздельный сбор мусора. Но всё же остаются те единицы, которые ещё не задумываются о состоянии планеты, поэтому Pornhub снял ролик, чтобы привести в чувство всех равнодушных, пишет Lad Bible.

В видео порногиганта снялась популярная на сайте парочка любителей Леолулу, которая начала флиртовать на живописном пляже. Но живописным он был, видимо, в прошлой жизни, а все интересные подробности заслонил злополучный мусор. В видео появилась надпись: "Девиз компании — чем грязнее, тем лучше. Но даже у нас есть черта, которую нельзя пересекать".

Pornhub скооперировался с организацией Ocean Polymers и запустил кампанию "Самое грязное порно в мире". За каждый просмотр этого видео Pornhub будет перечислять пожертвования Ocean Polymers для борьбы за экологию океанов. Ролик был опубликован вчера, но уже набрал 60 тысяч просмотров.

С каждым годом загрязнение океанов становится всё хуже. Именно поэтому наша платформа должна рассказать об опасности и вдохновить на перемены. Ролики Pornhub полны грязи, но наши пляжи должны быть чисты Кори Прайс, вице-президент Pornhub

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