Как меняется выражение лица, когда вас снимают нагишом: 15 фото

"Обнажённые лица" — серия снимков Дилана Хэмма, который решил сравнить фотопортреты людей, запечатлённых на камеру сначала в одежде, а потом в голом виде или наоборот. Взгляните на результат и попробуйте догадаться, на каком из двух фото (левом или правом) добровольцы остались в чём мать родила.

Кажется, разницы нет, но не торопитесь с выводами

Смотрите внимательнее

Всех участников проекта предупредили о том, что в кадре будут только их лица

Одни, сбросив одежду, заметно напряглись, в то время как другие, наоборот, почувствовали себя свободнее

В эксперименте приняли участие 43 человека — мужчины и женщины разных возрастов

По словам Хэмма, он хотел продемонстрировать, что люди своей мимикой сообщают внешнему миру гораздо больше информации о себе, чем они думают

Только фотограф и сами герои съёмки знают, какое из двух фото было сделано в обнажённом виде

В некоторых случаях всё достаточно очевидно

Но есть примеры, когда не всё так просто

Хэмм признаётся, что поиск участников для проекта оказался непростой задачей

Первые снимки были сделаны ещё в 2016-м

Фотограф долго размышлял над концепцией съёмки

Многие отказывались от участия, когда им говорили, что в какой-то момент нужно будет полностью раздеться

"Голое" и "одетое" фото Хэмм делал с разницей не более чем в пять минут

Одной из целей проекта фотограф называет разрушение гендерных стереотипов: и мужчины, и женщины в голом виде не могли сдержать своих эмоций

Как выглядят женщины в наивысшей точке удовольствия: 15 примеров