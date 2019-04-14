Как меняется выражение лица, когда вас снимают нагишом: 15 фото

Кажется, разницы нет, но не торопитесь с выводами
Смотрите внимательнее
Всех участников проекта предупредили о том, что в кадре будут только их лица
Одни, сбросив одежду, заметно напряглись, в то время как другие, наоборот, почувствовали себя свободнее
В эксперименте приняли участие 43 человека — мужчины и женщины разных возрастов
По словам Хэмма, он хотел продемонстрировать, что люди своей мимикой сообщают внешнему миру гораздо больше информации о себе, чем они думают
Только фотограф и сами герои съёмки знают, какое из двух фото было сделано в обнажённом виде
В некоторых случаях всё достаточно очевидно
Но есть примеры, когда не всё так просто
Хэмм признаётся, что поиск участников для проекта оказался непростой задачей
Первые снимки были сделаны ещё в 2016-м
Фотограф долго размышлял над концепцией съёмки
Многие отказывались от участия, когда им говорили, что в какой-то момент нужно будет полностью раздеться
"Голое" и "одетое" фото Хэмм делал с разницей не более чем в пять минут
Одной из целей проекта фотограф называет разрушение гендерных стереотипов: и мужчины, и женщины в голом виде не могли сдержать своих эмоций
Как выглядят женщины в наивысшей точке удовольствия: 15 примеров
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