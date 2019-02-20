"Будет космическим". Рогозин — о Послании Путина Федеральному собранию

Читайте также

"Будет космическим". Рогозин — о Послании Путина Федеральному собранию

3

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Видео публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

— Оно будет космическим, — заявил глава корпорации на соответствующий вопрос.

Как писал Лайф, Владимир Путин выступит с 15-м по счёту посланием Федеральному собранию страны сегодня в полдень. Согласно прогнозам экспертов, президент РФ уделит особое внимание социальной политике и демографии.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×