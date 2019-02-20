Путин: Нужно работать на стратегические цели

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Путин: Нужно работать на стратегические цели

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин отметил необходимость работы на стратегические цели. Об этом он сказал в ходе обращения к Федеральному собранию.

— Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, — пояснил российский лидер.

Сегодня в Гостином Дворе проходит Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это ежегодное обращение главы государства к парламенту, на котором он выражает своё видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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