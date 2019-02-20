Путин: Нужно работать на стратегические цели

Президент России Владимир Путин отметил необходимость работы на стратегические цели. Об этом он сказал в ходе обращения к Федеральному собранию.

— Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, — пояснил российский лидер.

Сегодня в Гостином Дворе проходит Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это ежегодное обращение главы государства к парламенту, на котором он выражает своё видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.