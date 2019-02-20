Путин рассказал, каким чиновникам "лучше к снаряду не подходить"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что чиновникам, которые жалуются на трудности в выполнении плана развития страны, "лучше к снаряду не подходить".

— Если кто-то хочет работать по накатанной, не напрягаясь, то лучше сразу уйти. С такими настроениями лучше к снаряду не подходить, — сказал Путин.

Сегодня, 20 февраля, проходит Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это ежегодное обращение главы государства парламенту, на котором российский лидер выражает своё видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Обычно послание включает как общие положения экономического, политического и идеологического характера, так и конкретные предложения по законотворческой работе парламента.

В этом году послание впервые проходит в Гостином Дворе.