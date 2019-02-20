Президент России Владимир Путин заявил, что доходы российских семей должны расти и для этого нужны в том числе решения прямого действия. Об этом он сказал в Послании Федеральному собранию.

— Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог, — сказал президент.

Сегодня проходит Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Это ежегодное обращение российского лидера к парламенту, в котором он выражает своё видение стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу.