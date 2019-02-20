Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребёнка

Кроме того, он отметил, что с июля пособия по уходу за детьми с инвалидностью будут увеличены до 10 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребёнка до двух прожиточных минимумов.

Предлагаю с 1 января следующего года поднять планку [выплат на первого и второго детей] до двух прожиточных минимумов Владимир Путин

Также он отметил, что пособия на первенца и второго ребёнка получат семьи со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов.

Путин добавил, что с 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью будут увеличены до 10 тысяч рублей, поскольку сейчас эти выплаты недостаточно велики.