Путин призвал "не ждать пришествия коммунизма"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в развитии страны не нужно повторять и не нужно "ждать пришествия коммунизма". Об этом он сказал в Послании Федеральному собранию в Москве.

Сегодня в Гостином Дворе Президент России Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение лидера страны к парламенту, на котором он выражает своё видение стратегических направлений развития государства на ближайшую перспективу.