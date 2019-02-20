Путин призвал "не ждать пришествия коммунизма"

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Путин призвал "не ждать пришествия коммунизма"

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в развитии страны не нужно повторять и не нужно "ждать пришествия коммунизма". Об этом он сказал в Послании Федеральному собранию в Москве.

Сегодня в Гостином Дворе Президент России Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение лидера страны к парламенту, на котором он выражает своё видение стратегических направлений развития государства на ближайшую перспективу.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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