Путин предложил освободить многодетные семьи от налогов на участки до 6 соток

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Путин предложил освободить многодетные семьи от налогов на участки до 6 соток

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Фото: © Flickr/Petr Magera

Президент России Владимир Путин считает необходимым освободить от налогов участки размером до шести соток, принадлежащие многодетным семьям. Такое предложение прозвучало в рамках традиционного обращения главы государства к Федеральному собранию страны.

Также глава государства считает нужным снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. По его словам, обновлённая программа льготной ипотеки может охватить 600 тысяч семей.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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